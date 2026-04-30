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Homem é preso pela GCM em Apucarana com bicicleta furtada em Cambira

Bicicleta foi furtada no dia 21 de abril e foi recuperada pelos agentes após abordagem no centro de Apucarana; suspeito foi preso

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.04.2026, 23:31:30 Editado em 30.04.2026, 23:31:24
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Homem é preso pela GCM em Apucarana com bicicleta furtada em Cambira
Autor Conforme a GCM, o suspeito havia deixado o sistema prisional há cerca de dois meses, onde cumpria pena por furto - Foto: GCM

Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (30), após ser flagrado com uma bicicleta furtada, em Apucarana (PR). A recuperação foi realizada pela Guarda Civil Municipal (GCM) durante abordagem na Praça Walmor Santos Giavarina (Praça da Onça.

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Segundo a GCM, a equipe realizava patrulhamento de rotina quando abordou um grupo de pessoas no local. Durante a verificação, os agentes identificaram uma bicicleta que havia sido furtada em Cambira no dia 21 de abril.

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O homem, morador de Cambé, afirmou que adquiriu a bicicleta de um terceiro e disse não saber que se tratava de produto de furto.

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Diante da situação, ele foi encaminhado à delegacia de Apucarana para os procedimentos legais. Conforme a GCM, o suspeito havia deixado o sistema prisional há cerca de dois meses, onde cumpria pena por furto.

A bicicleta foi recuperada e deve ser devolvida ao proprietário.

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