Homem é preso na região central de Apucarana com 10 porções de crack

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um homem, com diversas passagens por tráfico de drogas, foi preso na noite desta quarta-feira, 21, na Avenida Curitiba, em Apucarana, depois de ser flagrado com 10 porções de crack, prontas para a venda.

continua após publicidade .

De acordo com o boletim de ocorrências, durante patrulhamento pela área central, a equipe viu o homem, que já é conhecido no meio policial, com diversas passagens por tráfico de drogas. Por essa razão, foi realizada a abordagem do suspeito, que estava com 10 porções de crack, embaladas e prontas para a comercialização. Com ele também foi apreendido dinheiro trocado.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a delegacia de polícia para as providências cabíveis.

continua após publicidade .

Ainda em Apucarana

Um senhor de 73 anos foi espancado por um grupo de 6 pessoas que invadiu a residência dele para roubar, em Apucarana. O fato ocorreu por volta da meia noite, quando o idoso acordou com o barulho dentro da casa. Ele precisou de atendimento médico. Saiba mais clicando aqui.

Siga o TNOnline no Google News