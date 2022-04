Da Redação

Homem é preso furtando fios de cobre de casa em Apucarana

Um homem foi preso na noite desta segunda-feira (18) furtando fios de cobre de uma casa sem moradores no Jardim Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi acionada pela vizinha do local, que viu o autor cometendo invadindo a residência.

Ao chegar no endereço, a equipe não encontrou o autor. No entanto, momentos depois, os policiais o localizaram. Conforme o boletim, as fotos do padrão de luz e do poste danificados foram repassadas ao escrivão da Polícia Civil.

O autor foi preso pela PM e levado para a 17ª Subdivisão Policial (SDP).