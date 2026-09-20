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TRÁFICO

Homem é preso fazendo "delivery" de drogas com mulher e criança no carro em Apucarana

Suspeito transportava mais de um quilo de maconha em veículo abordado no Jardim Apucarana

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é preso fazendo
Autor Suspeito foi levado à delegacia da Polícia Civil, junto com o veículo e o material apreendido - Foto: TNOnline

Um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas na noite de sábado (19), na Avenida São João, no Jardim Apucarana, em Apucarana (PR). Ele foi interceptado pela Polícia Militar após denúncias indicarem que um veículo Fiat prata estava sendo utilizado para a entrega de entorpecentes na modalidade "delivery". No momento em que o veículo foi parado, o motorista estava acompanhado de sua companheira e de uma criança.

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Durante a revista pessoal, os policiais não encontraram itens ilícitos com os ocupantes, mas constataram que a mulher utilizava uma tornozeleira eletrônica. Na vistoria dentro do carro, a equipe localizou pouco mais de um quilo de maconha escondido em uma sacola plástica no assoalho, bem em frente ao banco do passageiro. Também foram apreendidos R$ 100 divididos em diversas notas trocadas.

Ao ser questionado, o motorista confessou ser o dono da droga, relatou o bairro onde havia buscado o entorpecente e afirmou integrar uma facção criminosa. Ele recebeu voz de prisão e foi levado à delegacia da Polícia Civil, junto com o veículo e o material apreendido. A mulher e a criança também foram transportadas para a unidade policial.

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Apucarana ENTORPECENTES facção criminosa POLICIA MILITAR prisão em flagrante trafico de drogas
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