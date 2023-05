Homem é preso enquanto vendia pedras de crack em Apucarana

Da Redação

Rapaz de 27 anos foi levado para a delegacia

Um homem, de 27 anos, foi preso com pedras de crack em Apucarana, norte do Paraná, na noite desta segunda-feira (15). A Polícia Militar (PM) repassou que o suspeito estava em frente de uma casa abandonada, no Jardim Santos Dumont.

Conforme a PM, nenhuma pessoa mora na residência, que seria utilizada para o tráfico de droga.s Com o homem os policiais encontraram 14 pedras de crack, dois pinos com cocaína e R$70, dinheiro que seria da venda de entorpecentes.

Diante do flagrante, o homem foi preso e levado para a delegacia.

Outra ocorrência

Rotam de Apucarana apreende arma, drogas e prende casal

A equipe da Rotam da Polícia Militar (PM) prendeu, nesta segunda-feira (15), um casal envolvido com o tráfico de drogas, no Núcleo Habitacional Adriano Correia, em Apucarana, no norte do Paraná. Drogas e uma pistola foram apreendidas.

O cabo Thiago Olankzuk contou que a equipe se deslocou à residência onde o casal se encontrava, na Rua Serra da Paranapiacaba, após uma denúncia informar que no local estava ocorrendo uma grande movimentação de venda de entorpecentes. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

