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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso em flagrante ao perseguir ex-companheira até a delegacia em Apucarana

Investigado de 38 anos já havia sido notificado no domingo e foi localizado por agentes nas proximidades da 17ª Subdivisão Policial

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é preso em flagrante ao perseguir ex-companheira até a delegacia em Apucarana
Autor Homem foi preso nas proximidades da 17ª SDP - Foto: TNOnline

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante por agentes da Polícia Civil na manhã desta terça-feira (13) após descumprir uma medida protetiva de urgência no município de Apucarana. O suspeito foi localizado e detido nas imediações da própria 17ª Subdivisão Policial (SDP) enquanto aguardava a ex-companheira sair do prédio, onde ela havia ido justamente para denunciar as seguidas ameaças e o descumprimento da ordem judicial.

-LEIA MAIS: Acidentes caem quase 33% nas rodovias estaduais no feriado de 12 de Outubro

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O histórico de abusos recentes teve início no último domingo (11), quando o homem foi conduzido à unidade policial por envolvimento em uma ocorrência de violência doméstica contra a ex-parceira. Na ocasião, o investigado recebeu notificação formal a respeito da medida protetiva expedida pelo Poder Judiciário que o proibia de se aproximar da mulher. Contudo, na segunda-feira (12), ele ignorou a decisão judicial, invadiu a residência da vítima e afirmou que não deixaria o local.

Diante do risco à sua integridade física, a vítima compareceu à 17ª SDP na manhã de terça-feira para relatar o descumprimento do pedido de socorro anterior. Durante o atendimento, ela informou aos policiais que o agressor a havia seguido e estava do lado de fora do complexo policial à sua espera. Agentes de polícia judiciária saíram imediatamente em diligência e efetuaram a prisão em flagrante nas proximidades da delegacia.

O detido foi conduzido para a tomada das providências cabíveis e permanecerá à disposição da Justiça. A Polícia Civil do Paraná reforçou que o descumprimento de medidas protetivas configura crime autônomo previsto na Lei Maria da Penha e reafirmou o compromisso de atuar com rapidez na repressão a condutas que ameacem a segurança de mulheres em situação de vulnerabilidade.

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JUSTIÇA lei maria da penha medidas protetivas segurança da mulher violência domestica
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