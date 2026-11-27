Um homem de 41 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (26) no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, por falta de pagamento de pensão alimentícia. A abordagem feita pela Rocam ocorreu por volta das 15h, na Rua Piratininga, durante o cumprimento de um mandado expedido pela Vara da Família e Sucessões.

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De acordo com a Polícia Militar (PM), uma equipe de motocicletas já tinha conhecimento da ordem judicial e foi até a residência do morador. Ao ser chamado no imóvel, o próprio homem atendeu os policiais e disse que já sabia da existência do mandado.

Após consultar o sistema e confirmar a validade da decisão, os policiais constataram que a prisão foi determinada em razão de um valor em atraso de R$ 4.530,33, com prazo de detenção fixado em 30 dias. O homem foi encaminhado à Cadeia Pública de Apucarana, onde ficou à disposição da Justiça.