Da Redação

Homem é preso em Apucarana por bater na mãe de 82 anos

A Polícia Militar (PM) de Apucarana prendeu um homem de 51 anos na noite desta segunda-feira (11) por violência doméstica. Segundo o boletim de ocorrências, ele estaria agredindo a própria mãe, uma idosa de 82 anos, bastante debilitada. O caso foi registrado no Jardim Milani.

Segundo consta no boletim de ocorrências, a idosa foi pedir ajuda aos vizinhos, relatando que estava sendo agredida por seu filho de 51 anos que é alcoólatra. A PM foi acionada e, com a chegada da equipe, a idosa relatou que seu filho chegou em casa embriagado e começou a discutir com ela. Em um determinado momento, ele puxou seu cabelo e deu chutes em suas pernas. A equipe foi até a casa da vítima e localizou o filho deitado e muito embriagado. Ele negou as agressões. Mesmo assim, a vítima decidiu representar contra o filho, e ele foi encaminhado para a delegacia.