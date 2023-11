Homem é preso em Apucarana e bebê de 1 ano entregue ao Conselho

Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso por uma equipe da Polícia Militar (PM) de Apucarana, no norte do Paraná, na tarde desta quinta-feira (23) na Vila Apucaraninha. O filho dele, um bebê de 1 ano e 7 meses, foi entregue para o Conselho Tutelar, segundo o boletim de ocorrência.

De acordo com informações, as autoridades receberam denúncia de que um homem com mandado de prisão estava em uma residência localizada na Rua São Carlos. No local, as equipes encontraram o suspeito e confirmaram que ele possui um mandado expedido pela Vara de execuções penais, medidas alternativas e corregedoria dos presídios de Londrina.

O homem, no entanto, estava com o filho de 1 ano e 7 meses na casa. Questionado se haveria outro responsável pela criança, ele informou que a mãe do menino estava trabalhando. Os policiais militares tentaram contato com a mulher, mas não conseguiram resposta. Dessa forma, o Conselho Tutelar foi acionado e ficaram responsáveis pelo bebê.

O homem, por sua vez, foi encaminhado para o minipresídio de Apucarana.

