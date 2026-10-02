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Homem é preso em Apucarana com moto roubada há quase 10 anos

Veículo estava com motor e chassi raspados; condutor alegou ter pago R$ 2.500 pela motoneta na cidade vizinha

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é preso em Apucarana com moto roubada há quase 10 anos
Autor Moto foi apreendida pela Rocam - Foto: Divulgação

A Rocam, da Polícia Militar, prendeu na quinta-feira (01) um homem que conduzia uma Honda Biz com registro de roubo no Distrito de Vila Reis, em Apucarana. O flagrante aconteceu durante um patrulhamento de rotina na Rua Nossa Senhora Bom Conselho.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta sexta-feira (02) em Apucarana

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A abordagem ocorreu após os policiais notarem que a placa do veículo era suspeita, pois não possuía as marcações oficiais do fabricante. Durante a vistoria, a equipe descobriu que a numeração do chassi e do motor havia sido raspada e alterada de forma ilegal na tentativa de disfarçar a verdadeira origem da moto.

Após realizar a limpeza das etiquetas e das peças, os agentes conseguiram identificar o modelo original do veículo: uma Honda C100 Biz. Ao consultar o sistema nacional de trânsito, a polícia constatou que a motoneta possuía um alerta de roubo registrado em dezembro de 2016, na cidade de Aparecida de Goiânia (GO).

Questionado sobre a procedência da moto, o motorista afirmou ter comprado o veículo de uma pessoa na cidade de Califórnia por R$ 2.500. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão no local e foi levado à delegacia de Apucarana para prestar esclarecimentos. A moto foi apreendida e encaminhada ao pátio do órgão de trânsito.

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Apucarana Crime motocicleta POLICIA MILITAR
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