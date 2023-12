Homem é preso em Apucarana após agredir e ameaçar a esposa de morte

Siga o TNOnline no Google News

Um homem foi preso após agredir, xingar e ameaçar a companheira. O crime aconteceu na noite de sábado (16), no Loteamento Sanches dos Santos, em Apucarana.

A vítima chamou a Polícia Militar (PM) depois que o marido, embriagado, proferiu diversos xingamentos contra ela e partiu para a agressão, empurrando-a contra a parede.

Em seguida, o agressor foi até a cozinha da residência, irritado por alegar que não havia comida. O homem jogou as panelas que estavam no fogão no chão, espalhando a comida. Ele afirmou que iria desossar todos na casa. O agressor foi preso e conduzido para a delegacia.

