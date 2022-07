Homem é preso e menor é apreendido por tráfico de drogas em Apucarana

Da Redação

O menor alegou que tudo que estava com ele era do maior que havia lhe dado para guardar quando viu a viatura

A Polícia Militar (PM) de Apucarana realizou a apreensão de um menor e a prisão de homem por tráfico de drogas na noite desta terça-feira, 12. A ocorrência foi registrada na Rua Tokio, no Jardim Ponta Grossa.

Durante patrulhamento, a equipe policial viu dois homens, tentando se esconder atrás de um veículo estacionado. Por levantar suspeita, foi realizada a abordagem dos dois. Um deles, maior de idade, foi identificado e já é conhecido no meio policial por diversas passagens pelo crime tráfico de entorpecentes. O outro é menor de idade.

Durante a revista, foram localizados em posse do menor, uma porção de maconha e 76 pedras de crack, além de dinheiro e celulares. O menor alegou que tudo que estava com ele era do maior que havia lhe dado para guardar quando viu a viatura.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao maior e apreensão ao menor, sendo ambos encaminhados à delegacia de Apucarana.

