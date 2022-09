Homem é preso e carro furtado em Londrina é recuperado em Apucarana

Da Redação

Carro foi encaminhado para a delegacia de Apucarana

A Polícia Militar (PM) recuperou um carro furtado, na tarde desta quinta-feira (22), na Rua Rua Goianazez, jardim Colonial, em Apucarana. Um homem, de 33 anos, foi preso.

De acordo, com o soldado Everton Pacheco, da PM de Apucarana, a equipe realizava patrulhamento e teve a atenção chamada pela placa dianteira do veículo. "A placa dianteira desse carro foi feita de forma manual. Então paramos e fomos verificar o veículo mais de perto. Nisso o dono apareceu, pedimos para que abrisse o veículo, abrimos a tampa do motor e vimos que o chassi estava adulterado, marcado de outra cor e com as numerais em desconformidade com o Detran", disse.

Ainda conforme o policial, a Saveiro possuía registro de furto ocorrido em Londrina. "Nós fizemos uma busca mais detalhada no carro. Encontramos a numeração no motor e constatamos o registro de furto na cidade de Londrina. Foi feito o boletim pelo proprietário no dia 5 de maio", informou.

O homem que estava com o veículo foi encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial. Ele deve responder pelo crime de receptação. Conforme ele contou aos policiais, o carro foi trocado por um outro veículo e era utilizado para tomar conta de alguns animais.

"Fica inclusive a dica porque muita gente compra esses veículos como 'bombinha' e não sabe a procedência desse veículo. A pessoa tem que estar sempre de olho nisso ao adquirir o veículo. A pena é maior que o próprio furto. Ele quis fazer uma economia, comprando por um valor bem inferior do que realmente vale, então tem que ficar esperto nessa situação. A chance de ter uma procedência ilícita é muito grande", recomendou o soldado.

O veículo foi encaminhado para a delegacia de Apucarana e entregue ao proprietário.

