Homem é preso depois de assediar adolescente e ameaçá-la

Um homem foi detido na noite desta sexta-feira (20), no Núcleo João Paulo, em Apucarana, por importunação ofensiva ao pudor, depois de realizar cantadas e tentar passar a mão nas pernas de uma jovem de 16 anos. Ele ainda teria usado uma espingarda de pressão para tentar intimidar a moça.

Segundo o boletim de ocorrências da Polícia Militar (PM), havia um homem magro alto, com camiseta do flamengo, calça jeans e tênis vermelho que estaria de posse de uma arma longa, realizando ameaças em frente a um salão de beleza.

No local, a vítima disse aos policiais que estava acompanhada de sua filha de 16 anos e também de seu namorado, quando o homem chegou ao local e começou a perturbar ela e sua filha de 16 anos. Ela contou que ele começou a falar palavrões e dizia que queria casar com a adolescente. Houve uma discussão e o homem tentou passar a mão nas pernas dela, tendo a mesma dado um tapa na mão dele.

Este homem então saiu do local e disse que iria até sua casa buscar uma arma. Passados alguns instantes ele voltou ao local com uma espingarda de pressão e entrou no estabelecimento para ameaçar as vítimas. Ele efetuou disparos com a espingarda de pressão para o alto, na frente do salão de beleza e seguiu em direção a um bar, próximo dali.

Com a chegada da PM, ele foi abordado e a espingarda de pressão apreendida. O homem foi encaminhado até a delegacia da cidade para prestar esclarecimentos.