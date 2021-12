Da Redação

Homem é preso com uma faca no centro de Apucarana

Um homem foi preso com uma faca na madrugada desta segunda-feira (20), na Rua Ponta Grossa, área central de Apucarana. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM), após um solicitante ligar para a equipe dizendo que dois homens estavam em atitude suspeita nas proximidades de onde sua motocicleta estava estacionada.

Após ser acionada, a equipe da PM saiu em patrulhamento. Ao ver os dois homens com as mesmas características citadas pelo solicitante, os policiais deram voz de abordagem. Porém, um deles saiu correndo e o outro foi localizado com uma faca.

O objeto, conforme a PM, estava na bainha da calça do suspeito. A PM também apreendeu com o homem um telefone celular, uma carteira e uma bolsa. Ele foi preso e encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial (SDP), de Apucarana.