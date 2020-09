Homem é preso com revólver e espingarda em Apucarana - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Em atendimento a denúncia do sistema 181 de caça de animais silvestres, policiais do Batalhão Ambiental, da Polícia Militar, prenderam um homem por ilegal de arma de fogo, um revólver 38 e uma espingarda 36, além de 16 munições intactas para as armas apreendidas.

A operação aconteceu neste sábado (8), em Apucarana.