Homem é preso com revólver após briga entre família em Apucarana

Um homem foi preso durante a noite deste domingo (17) em Apucarana, no norte do Paraná, após ser acusado de ameaça e ser pego com uma arma de fogo. Conforme a Polícia Militar (PM), a arma estava dentro do caminhão do homem. O veículo estava estacionado na rua Franko, no bairro Vila Franko, conforme a PM.

Segundo os agentes, em contato com o suspeito, o homem teria informado que o pai e a mãe dele estavam discutindo e o pai acabou agredindo a mulher. Por conta disso, ele acabou se exaltando e indo para cima do próprio pai, mas foi contido pelo cunhado. Os policiais também fizeram contato com a mulher que teria sido agredida e ela confirmou a história, mas não quis denunciar o marido.

O filho do casal, acusado de ter ameaçado o pai, estava ao lado do caminhão de sua propriedade, de acordo com a PM. Em vistoria pelo veículo os agentes encontraram o revólver calibre 38 de baixo de uma cama. Por conta disso, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia da cidade.

