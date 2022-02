Da Redação

Homem é preso com pistola durante ocorrência em Apucarana

Um homem foi preso na madrugada desta terça-feira (1º), com uma pistola Imbel, modelo GC MD2 LX, cal. 380, no Residencial Uirapuru, durante uma tentativa de furto em uma casa em construção. No local, foram encontradas várias ferramentas. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM), de Apucarana.

continua após publicidade .

A equipe recebeu a informação de que dois homens usando um Chevrolet S10 e um VW Fox estariam correndo e efetuando disparos de arma de fogo. Ao chegar no local, os policiais encontraram e conversaram com um homem, que seria o mestre de obras da residência que está em fase de construção, e o outro, que seria seu irmão.

Conforme a PM, ambos disseram que foram até o endereço após verem ladrões furtando materiais de construção. No local, não foi constatada a falta de objetos. Porém, a grade de uma das janelas foi danificada. Também foi localizada uma bolsa contendo diversas ferramentas, que teriam sido deixadas pelos autores. Os policiais fizeram rondas nas imediações, porém, nenhum suspeito foi encontrado.

continua após publicidade .

Posteriormente, após questionar os homens sobre alguma arma de fogo, o irmão do mestre de obras confirmou que estava portando uma pistola dentro de seu carro, uma S10. Durante busca no veículo, a PM localizou embaixo do banco do motorista o referido armamento, carregado com 18 munições intactas.

Segundo o boletim, ele disse que possuía apenas o registro do armamento, sendo o documento apresentado pelo mesmo, porém durante pesquisa no sistema Sinarm, as informações constantes não foram localizadas. Diante dos fatos, o homem foi encaminhado até a 17ª Subdivisão Policial (SDP). O autor foi acompanhado por sua advogada.