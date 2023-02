Homem é preso com munição calibre .380 no Marcos Freire

Da Redação

Um homem foi preso na noite desta terça-feira, 14, no Núcleo Habitacional Marcos Freire por posse irregular de munição. A abordagem aconteceu durante um patrulhamento da Polícia Militar (PM) no bairro.

De acordo com o boletim de ocorrências, ao realizar patrulhamento pela rua José Ciapina, foram vistos dois homens que demonstraram certo nervosismo com a presença da equipe no local. Por conta disso, foi realizada a abordagem e com um deles, foi localizada uma munição marca CBC calibre .380 dentro do bolso da jaqueta. Com o outro abordado, nada de ilícito foi encontrado.

Ele afirmou não ter autorização para estar com a munição e que teria recebido o artefato de um tio.

Diante do flagrante por posse irregular de munição de uso permitido, ele foi conduzido para a delegacia de Apucarana para prestar esclarecimentos.

