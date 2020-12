Homem é preso com mais de 800 gramas de maconha - TNOnline

Continua após publicidade

A Polícia Militar de Apucarana, prendeu nesta sexta-feira (04), à noite um homem de 19 anos depois que ele tentou fugir de uma verificação em uma área da linha férrea, na Vila Regina em Apucarana. Com apoio de agentes do Serviço Reservado, os policiais identificaram o suspeito - conhecido por práticas marginais pela área onde estava - e na rua VX de Novembro ele foi alcançado usando as mesmas roupas com as quais havia sido visto.

Os policiais localizaram várias notas de dinheiro trocado e com a presença da unidade do Canil foram encontradas duas sacolas contendo 828 gramas de maconha, segundo a PM. Dado fragrante o acusado foi preso com a droga e demais objetos localizados, encaminhados à Polícia Civil.

A Polícia Militar relatou que a mesma pessoa havia sido presa pelo mesmo crime no último dia 24 de novembro. " No mesmo local onde ele estava sentado inicialmente na data de hoje", conclui o boletim da PM.

Da redação