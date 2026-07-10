Homem é preso com mais de 4,5 kg de maconha em Apucarana

Um homem foi preso na quinta-feira (9) em flagrante com mais de 4,5 kg de maconha no bairro Sanches dos Santos, em Apucarana. A ação ocorreu durante um patrulhamento da equipe Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel), do 10º Batalhão da Polícia Militar, no âmbito da Operação Ominis, motivada por diversas denúncias sobre um intenso fluxo de usuários e traficantes na região.

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A prisão teve início quando os policiais visualizaram um suspeito já conhecido no meio policial, com passagens anteriores por tráfico de drogas. Durante a abordagem na rua, a equipe realizou a revista pessoal, mas não encontrou nada de ilícito em um primeiro momento. No entanto, ao retirar o celular do bolso do indivíduo, os agentes notaram que a tela estava desbloqueada, exibindo uma conversa com um contato salvo como "Veio". No aplicativo de mensagens, havia a foto de uma porção de maconha sobre uma balança.

Diante da imagem, o homem confessou aos policiais que estava guardando cerca de quatro quilos da droga no fundo do quintal da casa onde mora com a família. A equipe então se deslocou até a residência, localizada na Rua Geraldo Vianna da Cunha, a poucos metros do local da abordagem inicial.

No endereço, os policiais fizeram contato com a mãe do suspeito, que autorizou e acompanhou as buscas no domicílio. Na área externa da casa, escondidos embaixo de uma cobertura no quintal, os agentes localizaram 4,595 kg de substância análoga à maconha e uma balança de precisão. Além da droga e do equipamento, dois aparelhos celulares foram apreendidos.

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O suspeito e as drogas foram encaminhadas para a 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana.