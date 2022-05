Homem é preso com ferragens furtadas de casa em Apucarana

Da Redação

Um homem, de 35 anos, foi preso por receptação após ser flagrado com ferragens furtadas de uma casa em construção. O suspeito foi detido na Vila Nova, em Apucarana, na tarde desta segunda-feira (9), após investigação do setor de furtos e roubos da Polícia Civil.

Conforme a polícia, os investigadores Denilson e Oeslei receberam informações de um furto em uma casa em construção, onde diversas ferragens foram furtadas na Rua José Maria Pinto no domingo. Nesta segunda, a equipe encontrou o suspeito na cada dele.

"Esse homem já é conhecido no meio policial, tem passagens por furto e receptação. Ele disse que achou as ferragens próximo da linha férrea. A polícia acredita que ele possa ser o autor do furto, mas ainda não temos elementos para comprovar que ele praticou o crime, então ele foi detido por receptação", explicou o delegado Marcus Felipe da Rocha. fonte: Silvia Vilarinho

