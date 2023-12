Homem é preso com drogas escondidas dentro da cueca em Apucarana

Um homem foi preso por tráfico de drogas na Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, no Distrito da Vila Reis, em Apucarana. De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito escondia crack dentro da cueca. O caso foi registrado na noite de quinta-feira (28). A equipe realizava patrulhamento de rotina pelo bairro e passou em frente a um local conhecido pela comercialização de entorpecentes, onde já ocorreram diversos flagrantes.

Ao chegar no local, a equipe avistou um grupo de quatro pessoas. Ao visualizar as motocicletas, notou-se que um dos suspeitos lançou algo ao chão. A equipe policial deu voz de abordagem para todos os suspeitos. Ao ser vistoriado o que ele havia jogado, a equipe constatou tratar-se de um eppendorf de cocaína.

Após revista pessoal, foram encontrados no bolso do homem 26 eppendorfs também de cocaína e uma porção de maconha. Ainda durante a revista pessoal, foram encontradas em suas partes íntimas 45 pedras de crack. Com ele, também foi localizado dinheiro, totalizando R$ 190, em notas trocadas. O suspeito confirmou que a droga era dele e que estava traficando devido a dificuldades para arrumar emprego.

Com os demais abordados, nada de ilícito foi localizado. No entanto, um deles, um adolescente de 15 anos, já foi encaminhado em outra data por tráfico de drogas nessa mesma localidade e estava com cerca de R$ 50 em dinheiro trocado nos bolsos. Um responsável foi chamado, e o adolescente foi liberado, pois nenhuma droga foi encontrada com ele. O boletim de ocorrência será encaminhado ao Conselho Tutelar referente ao adolescente de 15 anos.

O homem foi preso pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores, uma vez que estavam juntos, e a droga estava exposta para todos os envolvidos.

