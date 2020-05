Homem é preso com drogas e pássaros silvestres em Apucarana

Um homem de 29 anos foi preso na noite desta sexta-feira (08), no Jardim Figueira, em Apucarana, com drogas e pássaros silvestres.

De acordo com o relatório da polícia militar (PM), uma equipe estava em patrulhamento pela rua Alexandre Adolfo Grubisich, quando avistou um homem em atitude suspeita, sentado no meio fio da calçada. Ele recebeu voz de abordagem, e durante a busca pessoal, os policiais encontraram um pote de metal contendo 9 pedras de crack e 7 pinos de cocaína.

A equipe também fez a verificação no interior da casa do suspeito, onde no quarto dos fundos foi encontrado um pote branco de plástico contendo 15 buchas de maconha, 1 pedra grande in natura de crack, 18 pinos de cocaína, uma balança de precisão e dinheiro em notas trocadas. O suspeito assumiu aos policiais que o valor encontrado era referente a vendas de drogas.

Na residência, ainda foram encontrados quatro pássaros silvestres e 10 bonés de procedência duvidosa. O homem foi encaminhado para a delegacia juntamente com as drogas e os pássaros foram recolhidos pela polícia ambiental.