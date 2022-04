Da Redação

Homem é preso com cocaína no Dom Romeu em Apucarana

Um jovem, de 26 anos, foi preso com cocaína na noite de sexta-feira (15), durante abordagem a uma conveniência localizada na Rua Santa Helena, no Bairro Dom Romeu, em Apucarana. De acordo com a Polícia Militar (PM) a ação foi realizada durante da Operação Páscoa.

Durante abordagem, a PM localizou um pino com cocaína pesando 0,4 gramas o que caracterizou drogas para consumo pessoal. Com os demais abordados no estabelecimento nada de ilícito foi localizado.

O jovem então foi encaminhado à delegacia junto com a droga.