Homem é preso com celular sem chip, fotos e dados pessoais

A Polícia Militar de Apucarana prendeu um homem, de 36 anos, na madrugada desta quarta-feira (21), na área central da cidade com um celular que pode ter sido roubado ou furtado.



Em patrulhamento, a equipe abordou o homem e em busca pessoal encontrou um aparelho celular Samsung A10S preto com capinha rosa. Indagado sobre a origem do aparelho, ele não soube explicar com precisão à PM e alegou ter comprado em um camelô em Campinas.

No entanto, a PM constatou que o celular não possuía chip, fotos e dados pessoais, parecendo que foi formatado recentemente. Além disso, o homem não apresentou recibo ou documento que comprove que o celular tenha sido comprado por ele.

Diante dos fatos, o homem foi preso e levado para a delegacia.