Homem é preso com arma e meio quilo de maconha em Apucarana

A Polícia Militar de Apucarana fez a prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas, na madrugada desta terça-feira (01), na região do Jardim Colonial. Durante patrulhamento, o suspeito chamou a atenção em correr para dentro de um quintal ao ver a viatura policial. Abordado, o homem estava com um revólver calibre 38, munições, meio quilo de maconha, uma porção de crack, cartões de crédito em nome de outras pessoas, cerca de quatro mil reais em dinheiro e até uma máquina de cartão, entre outros objetos.

Duas equipes da Polícia Militar intensificaram patrulhamentos durante a madrugada pela região. Um delas, ao entrar na rua Caribes, já no Jardim Aviação, visualizou um homem que, ao perceber a polícia, correu para o quintal da casa. Mas ele foi abordado ainda na parte externa da casa e com ele, os policiais encontraram um revólver Taurus calibre 38, resultando na prisão imediata por porte ilegal de arma.

A partir da prisão e atitudes suspeitas, os policiais indagaram o preso, que confessou ter drogas no interior da casa. Na residência, as equipes encontraram munições para armas de fogo de calibre 9mm, 37 gramas de crack, 500 gramas de maconha e R$ 4.027 em dinheiro, com notas trocadas.

Nas buscas, os policiais ainda apreenderam um celular, uma balança de precisão, uma máquina de cartão, um equipamento de rádio comunicação, dois cartões de crédito em nome de outras pessoas, uma faca e duas ferramentas elétricas (uma furadeira e uma plaina).

O homem foi encaminhado para a 17ª SDP (subdivisão Policial) de Apucarana, juntamente com todos os objetos e com a droga apreendida, para os procedimentos legais.

