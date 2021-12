Da Redação

Homem é preso com arma de fogo no Jd. Ponta Grossa

Um homem de 40 anos foi preso no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, na madrugada deste sábado (18), por porte ilegal de arma de fogo.

Segundo o boletim de ocorrência, a PM recebeu um chamado a respeito de um disparo de arma de fogo na Rua Ibaté, onde haviam três homens.

Enquanto a equipe realizava buscas, um dos homens foi encontrado, mas ao ver a viatura, ele empreendeu fuga para os fundos de uma residência.

Os policiais entraram no quintal e abordaram o homem, mas na revista pessoal, nada foi localizado. A equipe continuou as buscas e, em um terreno, foi localizado um revólver calibre 38, com três munições intactas.

O suspeito assumiu a posse da arma e foi encaminhado para a delegacia da cidade.