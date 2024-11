Homem é preso com 23 pinos de cocaína em Apucarana

Um homem foi detido em Apucarana (PR) após tentar fugir de uma abordagem da Polícia Militar (PM) na noite desta segunda-feira (28). A equipe, que realizava patrulhamento na Rua Albino Ganassin, conhecida por registros de tráfico de drogas, avistou três indivíduos em uma esquina. Dois deles entraram em uma residência e não foram localizados. O terceiro, ao ver a viatura, fugiu a pé.

Apesar das ordens de parada, o suspeito continuou a fuga, arremessando diversos objetos pelo trajeto. Durante a perseguição, ele entrou no quintal de uma casa e tentou pular um muro nos fundos, mas acabou caindo e foi detido pela PM. Após resistência, foi necessário o uso de técnicas de imobilização para contê-lo.

Em revista pessoal, os policiais localizaram três pinos de substância análoga à cocaína no bolso do suspeito. Em seguida, na varredura do trajeto da fuga, foram encontrados mais três pinos e uma bolsa com outros 17 pinos de substância semelhante. O suspeito e a droga apreendida foram encaminhados para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana (17ª SDP).

