Homem é preso com 10 porções de cocaína em Apucarana

Em buscas pelo interior da residência, a polícia localizou mais 45 pedras de crack, 5 buchas de maconha e R$ 16 em notas trocadas

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) na noite deste sábado (19) após sair de um ponto de venda de drogas com 10 porções de cocaína, em uma residência na Rua Valdomiro Sarediuk, na região do Jardim Trabalhista, em Apucarana.

Segundo a polícia, ela recebeu denúncia de que uma casa estava sendo usado para a prática de tráfico de drogas. Ao chegar no local, a equipe policial viu um homem saindo no portão da residência. O suspeito foi abordado e com ele foram encontrados 10 porções de cocaína.

Diante da situação, os policiais entraram na casa, mas os dois responsáveis fugiram pelos fundos do local, subindo por telhados. Em buscas pelo interior da residência, a polícia localizou mais 45 pedras de crack, 5 buchas de maconha e R$ 16 em notas trocadas.

A equipe do Canil foi chamada, mas nada mais ilícito foi encontrado. O indivíduo abordado em frente a casa foi encaminhado para a delegacia de Apucarana pela posse das substâncias ilícitas.