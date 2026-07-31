Homem é preso após usar cartão de crédito de carteira achada na rua em Apucarana
Vítima notou cobranças indevidas no celular e acionou Guarda Civil Municipal
Um homem foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM) na manhã desta sexta-feira (31) em Apucarana após utilizar o cartão de crédito de uma carteira que havia encontrado na rua para fazer compras em comércios locais. A prisão ocorreu pouco tempo depois de a vítima procurar a equipe para denunciar a perda de seus pertences e apontar notificações de transações não autorizadas que chegavam em seu celular.
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A vítima relatou aos agentes que percebeu a perda da carteira — onde guardava documentos, cartões e R$ 50 em espécie — ao receber alertas de compras no valor de R$ 71,49 em sua conta. Houve ainda tentativas de novas transações no valor de R$ 149, que acabaram bloqueadas pelo aplicativo bancário assim que a vítima percebeu a movimentação suspeita e cancelou o serviço.
Com base nas características do indivíduo, que já havia sido avistado por guardas saindo de um dos estabelecimentos indicados nas notificações, a equipe iniciou buscas pela região e conseguiu abordar o suspeito nas proximidades. Durante a revista pessoal, os agentes encontraram o cartão de crédito em nome da vítima, além dos produtos recém-adquiridos, que incluíam bebidas alcoólicas e uma caixa de som.
Ao ser questionado, o homem confessou que achou a carteira na rua, retirou o cartão para uso próprio e descartou os documentos do proprietário. A quantia em dinheiro que estava na carteira não foi recuperada. Diante do desejo da vítima em representar criminalmente contra o autor, o homem recebeu voz de prisão, teve seus direitos constitucionais informados e foi encaminhado à delegacia de polícia, onde permaneceu à disposição da Justiça.