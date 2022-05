Homem é preso após tentar ter relações à força com mulher

Da Redação

Um homem, de 36 anos, foi preso por violência doméstica após agredir e tentar ter manter relações sexuais sem consentimento da esposa. A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi chamada por volta das 12h33 deste domingo (8), para atender a ocorrência na Vila Agari.

A mulher contou para a PM, que o marido ingeriu bebida alcoólica, ficou muito agressivo e começou agredi-la, com empurrões, socos no rosto e no peito, resultando em escoriações. A vítima ainda disse que após toda a agressão, o homem ainda queria manter relações sexuais sem o seu consentimento.

Ainda de acordo com o relato da mulher, as agressões ocorrem com frequência. Diante do flagrante, o homem foi preso e levado para a delegacia.