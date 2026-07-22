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Homem é preso após tentar furtar fiação para pagar dívida de drogas em Apucarana

Suspeito confessou que cometeu o crime para quitar dívidas com traficantes; comparsa conseguiu fugir por uma região de mata

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.07.2026, 09:40:08 Editado em 22.07.2026, 09:40:02
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Homem é preso após tentar furtar fiação para pagar dívida de drogas em Apucarana
Autor Suspeito foi preso pela PM nesta manhã desta quarta-feira - Foto: TNOnline

Um homem foi preso no início da manhã desta quarta-feira (22) após tentar furtar postes de iluminação do Hotel Lago das Pedras, localizado no Parque Industrial Zona Norte I, em Apucarana, no norte do Paraná. O suspeito e um comparsa foram flagrados por seguranças do local enquanto tentavam arrancar os equipamentos utilizando a lanterna de um aparelho celular.

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O crime ocorreu por volta das 4h, às margens da BR-369. De acordo com o boletim de ocorrência, um vigilante responsável pela segurança do complexo notou a movimentação e a luz do celular, decidindo realizar a abordagem. Ao perceberem a aproximação, os dois homens fugiram em direção a uma área de mata próxima, deixando o telefone para trás.

A Polícia Militar foi acionada para realizar buscas na região e conseguiu localizar um dos suspeitos. Durante o questionamento dos policiais, ele confessou a autoria do crime e afirmou ser usuário de entorpecentes, justificando que a dupla planejava vender os materiais furtados para pagar dívidas de drogas.


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Homem é preso após tentar furtar fiação para pagar dívida de drogas em Apucarana
AutorFoto: Reprodução

Sobre o homem que conseguiu escapar, o detido alegou não conhecê-lo bem, afirmando que apenas se encontraram e combinaram o furto. Ele também informou que o celular abandonado no local pertencia ao fugitivo e estava sendo usado apenas para iluminar a área durante a ação criminosa.

Diante da confissão e das evidências, o suspeito recebeu voz de prisão por furto qualificado. Ele foi encaminhado à 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana para as providências legais. A equipe de vigilantes também compareceu à delegacia para prestar depoimento e entregar o aparelho celular apreendido no local do crime.

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