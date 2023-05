Homem é preso após tentar estrangular a esposa em Apucarana

Um homem foi preso após agredir e tentar esganar a esposa, em Apucarana, norte do Paraná. A violência doméstica aconteceu na Rua Natividade, na Vila Regina, na noite desta quinta-feira (25). A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 21h.

Quando a equipe chegou no endereço, encontrou a mulher ferida, com um hematoma na cabeça, lesões no rosto e escoriações no braço e pescoço. O agressor estava na casa e durante abordagem foi encontrado na cintura dele uma faca sem cabo, que ele usou para ameaçar a esposa.

Conforme a PM, o homem estava em visível estado de embriaguez. Ele foi preso e levado para a delegacia. A mulher foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Outra ocorrência

Ex-policial acusado de matar a esposa em Arapongas é condenado

Ex-policial militar, Agnaldo Antonio de Freitas foi condenado em julgamento realizado nesta quinta-feira (25), no Tribunal do Júri de Arapongas, a 15 anos e 9 meses de prisão em regime fechado. Ele é acusado de assassinar a própria esposa, a técnica em enfermagem Luiza Augusta Malaguti, morta a tiros no quarto do casal. Para ler mais, clique aqui.

