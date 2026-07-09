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VIOLÊNCIA

Homem é preso após tentar enforcar a companheira no centro de Apucarana

Vítima pediu socorro a moradores do prédio; suspeito foi detido pela Polícia Militar enquanto tentava fugir pelas escadas do edifício

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.07.2026, 07:34:32 Editado em 09.07.2026, 07:34:30
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Homem é preso após tentar enforcar a companheira no centro de Apucarana
Autor Suspeito foi preso pela PM em Apucarana - Foto: Divulgação/Pixabay

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante por violência doméstica na noite de quarta-feira (8), após agredir física e verbalmente sua companheira, de 32 anos. O caso ocorreu em um edifício localizado na Rua Tamandaré, na região central de Apucarana.

-LEIA MAIS: Rocam apreende duas motos com irregularidades graves em Apucarana

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De acordo com a Polícia Militar (PM), a ocorrência teve início durante uma discussão do casal. A mulher relatou que o companheiro proferiu diversos xingamentos e, em seguida, tentou enforcá-la. Devido à força usada contra o seu pescoço, a vítima apresentava rouquidão no momento em que a equipe chegou, mas dispensou atendimento médico.

Desesperada, a mulher pediu ajuda a vizinhos e pessoas que estavam nas proximidades, que imediatamente ligaram para a polícia. Quando a viatura chegou ao endereço, os policiais flagraram o agressor tentando fugir pelas escadas do prédio.

A equipe conseguiu interceptar e revistar o suspeito, que não portava nenhum material ilícito. Como ele não ofereceu resistência à abordagem, os policiais não precisaram utilizar algemas.

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Diante do interesse da vítima em registrar denúncia contra o companheiro, o homem foi preso no local. Ambos foram encaminhados à 17ª Delegacia Regional de Polícia de Apucarana para as providências legais. A mulher acompanhou todos os procedimentos na delegacia, amparada por seu pai, que é advogado.

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agressão física' Apucarana denuncia Direitos da Mulher POLICIA MILITAR violência domestica
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