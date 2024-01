Homem é preso após tentar agredir enfermeira em Apucarana, diz PM

Um homem foi preso durante a tarde desta quinta-feira (04) após tentar agredir uma enfermeira em um posto de saúde de Apucarana, no norte do Paraná. O caso aconteceu no posto localizado na Rua Rio Congoinhas, no Núcleo Habitacional João Paulo I.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Jovem tem moto furtada enquanto trabalhava em Apucarana

Além de tentar agredir a enfermeira, o homem teria esmurrado uma porta e xingado os policiais que compareceram no local. De acordo com a Polícia Militar (PM) a enfermeira afirmou que o homem chegou no posto solicitando um medicamento, mas já havia retirado o remédio no dia anterior e o próximo frasco só poderia ser retirado no mês seguinte.

continua após publicidade

No entanto o homem ficou bravo e começou a dar socos em uma porta e tentou agredir a enfermeira que estava no local. Ainda conforme os agentes, assim que eles chegaram o estava descontrolado e tentou agarrar os policiais. Após ser contido o homem foi encaminhado para a delegacia da cidade.

Siga o TNOnline no Google News