Homem é preso após tentar agarrar funcionárias de mercado em Apucarana

PM encaminhou suspeito à delegacia

A Polícia Militar (PM) foi chamada nesta sexta-feira (28) para um caso de importunação sexual que aconteceu em um mercado localizado na Avenida Aviação, no Jardim Trabalhista, em Apucarana, no norte do Paraná. Um homem, de 43 anos, foi preso.

De acordo com as vítimas, um homem chegou no estabelecimento comercial em visível estado de embriaguez e começou a tentar agarrar as funcionárias.

Uma equipe policial foi chamada e ao chegar no local abordou o homem, que desobedeceu a ordem dos policiais e os xingou.

Apesar da confusão, a equipe conteve o suspeito, realizou a prisão e o encaminhou para a 17ª Subdivisão Policial. Ele deve responder pelos crimes de importunação sexual e desacato, segundo a PM.

