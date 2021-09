Da Redação

Homem é preso após quebrar micro-ondas e xingar esposa

Um homem, de 33 anos, foi preso neste domingo (26), após empurrar e xingar a mulher, além de quebrar objetos e móveis da residência do casal.

A Polícia Militar de Apucarana esteve no local e conversou com a solicitante, que relatou que estava na casa de sua mãe, quando o seu marido mandou um áudio através do WhatsApp, dizendo que iria quebrar os móveis da residência do casal e queria que ela estivesse no local para ver. Em seguida, conforme o boletim, ele fez uma vídeo chamada e começou a quebrar os móveis, e jogou o micro-ondas no chão.

A mulher, que não estava em casa, foi até o endereço e os dois continuaram a discussão. De acordo com a equipe, ao chegar no local, encontrou o casal no quintal e viu que havia o micro-ondas estava jogado no chão e quebrado e que tinha também alguns pratos quebrados.

A solicitante disse aos policiais que não foi agredida, mas haviam alguns arranhões em seus braços e no rosto. Diante do desejo de representação da solicitante, ambas as partes foram encaminhadas até a delegacia.