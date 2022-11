Homem é preso após mulher reconhecer chinelo do filho, em Apucarana

Da Redação

Rapaz de 25 anos foi encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial

Um homem, de 25 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM) na tarde desta quarta-feira (23) após uma mulher reconhecer o chinelo que ele estava usando, que foi furtado do filho dela. O caso foi registrado no distrito de Vila Reis, em Apucarana.

Segundo a equipe policial, vigilantes prenderam o suspeito e acionaram a PM. O rapaz havia furtado na terça (22) uma residência, onde levou um par de chinelos, cartões de crédito e documentos pessoais.

Os policiais foram à casa da vítima, que reconheceu os chinelos do suspeito, que já estavam sendo usados por ele no dia seguinte do crime.

O ladrão foi encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial e confessou o furto. Ainda segundo a polícia, o rapaz chegou a tentar realizar uma compra com os cartões em um estabelecimento comercial, mas não conseguiu por não ter conhecimento da senha.

