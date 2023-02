Homem é preso após mostrar partes íntimas para crianças em Apucarana

Da Redação

Homem atacou PMs durante a prisão e mostrou o órgão a uma agente (foto ilustrativa)

Um homem, de 45 anos, foi preso na noite de sexta-feira (24), após ser denunciado por ato obsceno em Apucarana, no norte do Paraná. O suspeito teria mostrado seu órgão genital a crianças que brincavam em uma rua do Distrito da Vila Reis. Segundo a Polícia Militar (PM), ele também fez menção de estar armado.

Após receber a denúncia, policiais militares, foram até o local e receberam informações de que o suspeito estaria escondido em um barracão abandonado. O homem foi encontrado deitado em um colchão e quando recebeu a ordem de prisão tentou resistir. Ele ainda abaixou as calças novamente e mostrou o órgão para uma policial que atuava na ação.

O homem investiu agressivamente contra os policiais que precisaram utilizar técnicas de imobilização. Durante a condução à delegacia, o homem desacatou e ofendeu os policiais.

A PM também ouviu testemunhas, entre elas, crianças que presenciaram o homem mostrando o pênis. As vítimas acompanharam a equipe para representarem legalmente contra o autor.

