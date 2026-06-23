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VIOLÊNCIA

Homem é preso após matar gato e ameaçar a própria mãe em Apucarana

O crime aconteceu no Jardim Marissol após uma discussão banal por causa de um telefone celular; agressor estava embriagado

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.06.2026, 08:08:12 Editado em 23.06.2026, 08:08:07
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Homem é preso após matar gato e ameaçar a própria mãe em Apucarana
Autor Homem foi encaminhado à delegacia de Apucarana - Foto: Arquivo TN

Um homem foi preso em flagrante na tarde de segunda-feira (22) após matar um gato e ameaçar de morte a própria mãe. O caso de violência doméstica e maus-tratos a animais ocorreu em uma residência localizada na Avenida Rafael Sorpile, no Jardim Marissol, em Apucarana.

-LEIA MAIS: Casal sai ileso após veículo ser baleado no Jardim Ponta Grossa

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A Polícia Militar (PM) foi acionada pela própria vítima. A mulher relatou que o filho chegou em casa visivelmente embriagado e pediu o celular dela emprestado para fazer uma ligação. Ao ser informado de que o aparelho estava carregando, o homem se descontrolou e passou a ofender a mãe com diversos xingamentos.

A situação se tornou ainda mais violenta logo em seguida. O agressor foi até os fundos do imóvel, pegou um gato e o arremessou violentamente contra o chão na frente da mãe, matando o animal. Após o ato de crueldade, ele ameaçou a mulher, afirmando que não teria medo de fazer o mesmo com ela.

Quando a vítima avisou que chamaria a polícia, o homem pegou o corpo do gato e o jogou em uma área de mata próxima à residência.

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As equipes policiais chegaram rapidamente ao local e detiveram o agressor. Mesmo durante a abordagem, ele continuou agressivo e proferindo ofensas contra a mãe. Para garantir a segurança de todos, ele precisou ser algemado e foi encaminhado à delegacia de Apucarana, onde responderá pelos crimes de ameaça no contexto de violência doméstica e maus-tratos a animais com resultado de morte.

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ameaças Apucarana cruelty embriaguez maus-tratos a animais violência domestica
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