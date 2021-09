Da Redação

Homem é preso após invadir casa e mentir identidade

A Polícia Militar de Apucarana prendeu nesta segunda-feira (27), um homem, de 38 anos, por falsa identidade, posse de uma micha, chave usado em furtos e por violação de domicílio no Jardim Ponta Grossa.

continua após publicidade .

A PM foi chamada por uma mulher que informou que tinha um homem dentro do carro do seu tio e que ele estava com o rádio do veículo arrancado. Ela disse ainda que o autor teria fugido sentido Rua Octávio de Sá Barreto.

A equipe esteve no local e teve a informação de que o homem havia pulado o muro de uma residência na Rua Eliphis Pereira e em seguida, pulou o muro de uma outra casa na Rua Octávio de Sá Barreto, onde a proprietária disse que o homem estava.

continua após publicidade .

Durante abordagem, a PM encontrou o autor com diversas chaves e uma micha, instrumento usual para cometer furtos. Diante do fato, foi dada voz de prisão do homem, que foi levado para a 17ª SDP.

Na delegacia, ele disse um nome, mas após entrar no sistema, a equipe constatou que ele era outra pessoa e que no dia 24 de setembro, um Fiat Uno foi recuperado e dentro do veículo foi encontrado um alvará de soltura no nome do autor.