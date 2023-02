Homem é preso após invadir casa e furtar cartão bancário em Apucarana

Da Redação

Prisão ocorreu na Rua Ícaro, na Vila Nova

Um homem, de idade não informada, foi preso na tarde desta segunda-feira (6), após invadir uma kitnet e furtar um cartão bancário de um morador, em Apucarana, norte do Paraná.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), os moradores não estavam no imóvel, no momento do arrombamento, pois seriam estudantes da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) que estão passando férias nas casas de seus pais. O homem teria aproveitado a ausência para invadir o local.

Ainda de acordo com a PM, o homem foi contido por dois moradores que flagraram ele saindo da kitnet e o seguraram até a chegada da polícia. Com ele foi apreendido um cartão que em breve será devolvido ao proprietário.

O homem foi preso e encaminhado à 17ª Subdivisão Policial (SDP).

