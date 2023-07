Homem é preso após incendiar o próprio carro em Apucarana; vídeo

Equipes do Corpo de Bombeiros se mobilizaram após um incêndio em um carro ser registrado dentro da garagem de uma residência na Rua Maria da Conceição de Oliveira, no Residencial Jaçanã, em Apucarana, no norte do Paraná. Um homem foi preso. Veja o vídeo abaixo:

Os bombeiros foram ao local e conseguiram controlar o incêndio no carro, modelo GM Corsa. O fogo não se espalhou pela residência e ninguém se feriu.

Foto por TNOnline Incêndio em veículo foi controlado pelos bombeiros

Equipes da Polícia Militar (PM) também foram ao local e prenderam o proprietário do veículo, que causou o incêndio. Ele teria provocado as chamas após uma discussão com a companheira.

O homem foi encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial.

Foto por TNOnline Polícia Militar prendeu o dono do carro

