Homem é preso após furtar whisky em Supermercado de Apucarana

A PM foi chamada na manhã de terça

Um homem, de 43 anos, foi preso após furtar um litro de whisky da marca Passport de um Supermercado de Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi chamada na manhã de terça-feira (2), para registrar a ocorrência.

Conforme a PM, o vigilante do estabelecimento flagrou o crime e chamou a polícia. O litro estava escondido embaixo da roupa do suspeito. Com o flagrante, o homem foi preso e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana e deve responder pelo crime de furto simples.

