Homem é preso após furtar produtos de supermercado em Apucarana

Da Redação

Produtos furtados foram recuperados

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem suspeito de furtar diversos objetos de um supermercado, na tarde desta sexta-feira (14), no centro de Apucarana, no norte do Paraná. De acordo com informações da PM, o homem confessou que já era a segunda vez que ele praticava o crime.

O suspeito foi abordado pela equipe após um funcionário visualizar na câmera de monitoramento que ele havia furtado alguns itens do supermercado. O homem foi encaminhado a uma sala reservada no estabelecimento e com ele foram encontrados diversos pacotes de salgados, doces, além de cosméticos como esmaltes, sabonete e protetor solar.

OUTRO CRIME

Na madrugada da última terça-feira (11), Polícia Militar (PM) registrou o furto de um trailer de lanche localizado na Avenida Curitiba, em frente à Praça Rui Barbosa, em Apucarana.

De acordo com o boletim de ocorrências, os ladrões arrombaram o trailer e furtaram dinheiro, refrigerantes e outros objetos. O proprietário foi até o local para registro do boletim e orientado pelos policiais.

