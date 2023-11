Homem é preso após furtar peças da cabine de locomotiva em Apucarana

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) de Apucarana, depois de furtar peças da cabine de uma locomotiva que estava estacionada no pátio do terminal ferroviário. O crime foi registrado por volta das 14h35, depois que vigilantes e mecânicos perceberam o suspeito andando pelo local.

Conforme o boletim de ocorrência, os vigilantes foram os primeiros a perceberem o homem. Os trabalhadores contaram que estavam longe, então se deslocaram com um veículo até onde o suspeito estava e o encontraram escondido debaixo de uma locomotiva. Os mecânicos relataram que, momentos antes, o indivíduo foi visto dentro da cabine do trem.

Uma mochila foi encontrada com o suspeito e, dentro dela, estavam ferramentas e duas peças da locomotiva. De acordo com relato policial, seria um registro e uma peça de cobre utilizada no sistema elétrico do motor que fica na cabine do maquinista. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia.

