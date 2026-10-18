Homem é preso após furtar milho derramado em linha férrea em Apucarana

Seguranças flagraram o suspeito ensacando os grãos na Vila Nova, em Apucarana; ele alegou que usaria o produto para tratar de galinhas.

Mais uma pessoa foi presa após ser flagrada furtando uma carga de milho que estava espalhada sobre a linha férrea na região da Vila Nova, em Apucarana, no norte do Paraná. Já é a terceira prisão registrada em dois dias. O suspeito, de 59 anos, foi contido no sábado (17) por uma equipe de segurança privada da ferrovia até a chegada da Polícia Militar (PM).

- LEIA MAIS: Dois são presos por furto de milho de trem após descarrilamento em Apucarana



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O derramamento dos grãos na via ocorreu na sexta-feira (16), quando o lacre de um dos vagões de um trem da concessionária Rumo foi rompido de forma criminosa, segundo informações da PM. Na ocasião, dois homens foram presos suspeitos de furtar milho de uma composição ferroviária.

No sábado, durante uma checagem no local para avaliar a situação, os vigilantes encontraram o homem recolhendo o milho que estava no chão. Ele já havia enchido quatro sacos com o produto e guardado o material dentro de seu carro.

Ao ser abordado pelos seguranças e, posteriormente, pelos policiais, o suspeito se justificou dizendo que passava pela região, próximo à Avenida Aviação, quando viu outras pessoas pegando o produto. Ele afirmou que decidiu fazer o mesmo para usar o milho como ração para aves.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar da justificativa, o homem foi detido no local pelo crime de furto e conduzido à delegacia da Polícia Civil para que as medidas legais cabíveis fossem tomadas. O veículo e o material recuperado também foram apresentados às autoridades.



