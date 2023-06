Homem é preso após furtar medicamentos para tratamento capilar

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um homem, de 38 anos, foi preso após furtar medicamentos para tratamento capilar no valor de R$ 800, de uma farmácia localizada no Jardim Apucarana, em Apucarana, no final da manhã deste sábado (3).

continua após publicidade

Conforme a Polícia Militar (PM) funcionários do estabelecimento flagraram o furto pelas câmeras de segurança. Após o suspeito deixar a farmácia, os colaboradores foram atrás e seguraram o ladrão na Avenida Rio de Janeiro.

Ainda segundo a PM, o ladrão estava com três caixas. Duas eram da farmácia, outra, de um estabelecimento que também foi alvo do suspeito. Ele foi preso e levado para a delegacia de Apucarana.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Câmera flagra acidente entre carro e moto na Firman Neto em Apucarana

Outro crime:

Atendente de Farmácia é agredido a pedradas e roubado em Apucarana

Um atendente de uma farmácia, 29 anos, que estava andando pela Rua Alexandra, na região central de Apucarana, voltando para casa depois de um dia de trabalho, foi agredido a pedradas e roubado em Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 23h30 desta quinta-feira (1/6) e registrou o crime.

O trabalhador contou que três suspeitos se aproximaram e um deles falou: "passa bolsa, passa o 'radinho' (celular) e tudo que tiver". Logo depois, já foi agredido nas pernas, com pedradas, e os ladrões fizeram menção de estarem com arma por baixo da blusa. Para ler mais, clique aqui.

Siga o TNOnline no Google News