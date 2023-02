Homem é preso após furtar frutas de mercado em Apucarana

Da Redação

Câmeras de segurança registraram as placas do carro dele

Um homem, de 48 anos, foi preso após furtar frutas e legumes de um mercado em Apucarana, localizado na Avenida Aviação, na manhã desta quarta-feira (8). A Polícia Militar (PM) foi chamada, pois câmeras de segurança registraram a ação.

Conforme a PM, o homem foi até o mercado e pegou as frutas que estavam em uma banca na calçada do estabelecimento. Câmeras de segurança registraram as placas do carro dele, então a polícia conseguiu localizar o endereço do suspeito.

A polícia foi até a casa do homem, no Núcleo Michel Soni, e localizou as sacolas, com banana, laranja, manga, uma melancia e batata-doce. Produtos que foram furtados do mercado.

Ele foi levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana e deve responder pelo furto. O suspeito disse que iria pagar os produtos depois, porém, o crime aconteceu no começo da manhã e ele foi preso após mais de duas horas.

De acordo com a PM, o homem já foi detido antes por violência doméstica.

